Verein Pro-Wal Einstige Gaststätte in Walhausen wird jetzt zum Begegnungszentrum

Wo einst das Logo einer Brauerei zu sehen war, ziert heute ein farbenfroher Baum, das Logo des Vereins „proWAL“, das Gebäude. In das ehemalige Gasthaus Stephan in Walhausen ist neues Leben eingekehrt. Wobei eines geblieben ist: Der Wunsch, dass dies ein Ort sein möge, an dem die Menschen zusammenkommen.