Veranstaltungen vorgestellt Streetfood, Sport und das 20. Seefest – das ist 2023 am Bostalsee geplant

Die Veranstaltungssaison 2023 am Bostalsee wird eine klassische werden, bei der nach drei Jahren Pause auch das Seefest zurückkehrt. Apropos Rückkehr. Die Präsentation der Events am Donnerstagmorgen in der Seeverwaltung übernahm Landrat Udo Recktenwald (CDU). „Es ist einer meiner ersten offiziellen Termine nach drei Monaten“, sagte er und lächelte. Eine Krebserkrankung hatte ihn zum Pausieren gezwungen. Nun geht es für ihn langsam zurück ins berufliche Alltagsgeschehen. Und da ihm „der Bostalsee und die Events ein Herzensanliegen sind“, war er froh, bei der Pressekonferenz dabei sein zu können.