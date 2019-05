Mit Bollerwagen unterwegs : Vatertag-Touren im Saarland – Polizei ist rund um den Bostalsee im Einsatz

Vatertagstouren im Saarland: Der Bostalsee ist seit Jahren der Anziehungspunkt schlechthin. Wie hier auf diesem Symbolbidl pilgern Tausende an den See, um dort den Feiertag Christi Himmelfahrt oft feucht-fröhlich zu begehen. Foto: dpa/Thomas Warnack

Nohfelden Mit Zügen und zu Fuß pilgern Menschen zu Hunderten an die Feierplätze. Die ersten Strafanzeigen laufen. Auch der Krankenwagen war bereits im Einsatz.

Seit dem Vormittag sind Massen Feierlustiger in Bewegung, ziehen wie in den Vorjahren an den Bostalsee. „Bereits um 10.30 Uhr haben wir bis zu 500 Leute gezählt, die vom Bahnhof in Türkismühle zum See marschierten“, berichtet Andreas Riemenschneider von der Polizeiinspektion Nordsaarland in Wadern auf Nachfrage. Die Menschen waren mit dem Zug angereist, mit allerlei Getränken ausstaffiert.