Bollerwagen-Tour zum Vatertag : Polizei bereitet sich auf Ansturm am Bostalsee und in Losheim-Scheiden vor

Mit Bollerwagen, einige mit Hochprozentigem und lauten Musikanlagen bestückt, pilgern Tausende an den Bostalsee, um den Vatertag zu begehen. Egal ob Vater und nicht. Hier eine Aufnahme von 2016. Foto: Bonenberger & Klos/B&K

Nohfelden Tausende sind an Christi Himmelfahrt (30. Mai) unterwegs, feiern und trinken. Treffpunkte sind erfahrungsgemäß das Nordsaarland. Dort kann es an diesem Tag heiß hergehen.

Nicht nur am Tag der Arbeit (1.Mai) sind Menschen auf den Beinen, um unter freiem Himmel oft feucht-fröhlich zu feiern. Nur wenige Wochen später treffen sie sich zum ähnlichen Amüsement: am Vatertag (30. Mai). Dazu pilgern viele von ihnen mit überwiegend flüssig gefüllten Bollerwagen zu neuralgischen Treffpunkten. Im Saarland sind dies der Bostalsee in der Gemeinde Nohfelden (Landkreis St. Wendel) sowie der Sportplatz im Losheimer Ortsteil Scheiden (Landkreis Merzig-Wadern).

Die mit Abstand meisten Besucher erwartet die Polizei am Bostalsee. Dort war es bereits in den Vorjahren zum Ansturm gekommen. Nach Angaben eines Waderner Polizeisprechers rechnen er und seine Kollegen bei trockenem Wetter mit bis zu 6000 Besuchern. Viele reisen mit dem Zug an und marschieren vom Türkismühler Bahnhof aus Richtung See. „Wir haben einen Einsatzbefehl für zusätzliche Kräfte“, heißt es seitens der Polizei. So seien Beamte im Dienst, die am Feiertag Christi Himmelfahrt üblicherweise frei haben. Zusätzlich würden Polizisten umliegender Dienststellen und der Operativen Einheit (OPE) geordert. Dabei handelt es sich um speziell ausgebildete Polizisten. Zwischen 10 und 17 Uhr sei die Polizei verstärkt präsent. Mit wie vielen Beamten genau bleibt Dienstgeheimnis.

Ein weiterer Einsatzschwerpunkt seit Jahren: der Sportplatz in Losheim-Scheiden. Schwächer frequentiert werde der Losheimer Stausee. „Es zieht die Leute eher an den Bostalsee.“