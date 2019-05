Vatertag im Saarland : Notarzteinsatz am Bostalsee mit Rettungshelikopter Christoph 16

Notarzteinsatz am Bostalsee mit Rettungshelikopter Christoph 16

Vatertag am Bostalsee: Ein Rettungshubschrauber musste angefordert werden (Symbolbild). Foto: dpa/Fabian Sommer

Nohfelden Während es immer mehr Menschen zum Feiern ins Nordsaarland treibt, registriert die Poilizei steigende Rettungseinsätze.

Noch immer feiern Tausende rund um den Bostalsee in Nohfelden den Vatertag. Die Polizei ist weiterhin mit einem Großaufgebot im Einsatz. Bislang verlief das Spektakel am Feiertag Christi Himmelfahrt vergleichsweise ruhig. Aber um 15.15 Uhr musste wegen „eines internistischen Notfalls“ der Rettungshubschrauber Christoph 16 anrücken. Wie Andreas Riemenschneider von der Polizeiinspektion Nordsaarland in Wadern sagt, stehe dies im Zusammenhang mit den Feiernden. Details zum Zwischenfall lagen noch nicht vor.