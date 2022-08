Unternehmensgespräche am Umweltcampus : Dem Klimawandel entgegentreten

Neubrücke Neue Reihe Unternehmensgespräche zum Thema Klimaneutralität startet am Umwelt-Campus Birkenfeld.

Am Umwelt-Campus Birkenfeld ist eine Reihe an Unternehmensgesprächen gestartet, die Klimaneutralität zum Thema haben. Das teilt ein Campus-Sprecher mit.

Und darum geht es: Klimaneutralität ist das Ziel gerade der energieintensiven Unternehmen in Rheinland-Pfalz. Viele Unternehmen haben klare Zielhorizonte und Strategien, um zur Dekarbonisierung, zu Umwelt- und Klimaschutz beizutragen. Die gegenwärtige Herausforderung, Versorgungssicherheit für die Bevölkerung und die Wirtschaft zu schaffen, führt zu mehr Dynamik in technologischen Entwicklungen und Lösungen. Die Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz (ZIRP) startet eine neue Reihe ihrer Unternehmensgespräche mit dem Schwerpunkt Klimaneutralität am Umwelt-Campus Birkenfeld, dem einzigartigen „Zero Emission Campus“, der neben einem ökologischen Baukonzept über eine CO-neutrale Energie- und Wärmeversorgung und modernste Gebäude- und Anlagentechnik verfügt, wie der Sprecher weiter mitteilt. Die rund 80 Teilnehmenden des Auftakt-Gesprächs konnten den Campus besichtigen, der im weltweiten UI Green-Metric-Ranking 2021 in der Kategorie Energie und Klimaschutz auf Platz eins von fast 1000 teilnehmenden Hochschulen steht.