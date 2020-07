Blaulicht : Unfall nach Wendemanöver

Wolfersweiler Polizei berichtet von einem gefährlichen Wendemanöver in Wolfersweiler.

Zu einem Unfall in Wolfersweiler ist es am Samstag gekommen. Nach Angaben der Polizei fuhr eine 21-Jährige aus Wadern in der St. Wendeler Straße vom Fahrbahnrand an und leitete ein Wendemanöver ein. Dabei übersah sie den von hinten herannahenden Pkw, so der Polizei-Sprecher. Dieser Fahrer konnte nicht mehr ausweichen. Es kam zu einer Kollision. Die Fahrerin wurde dabei verletzt und kam ins Krankenhaus.