Hilferufe aus dem Wasser : Junge droht im Bostalsee zu ertrinken – Rettungsschwimmer ziehen Opfer an Land

Nohfelden Ein Zehnjähriger gerät in Not, während seine Freunde bereits festen Boden unter den Füßen haben.

Ein unbeschwerter Sommertag am Wasser ist in eine dramatische Rettungsaktion umgeschlagen. Denn während Kinder im Bostalsee herumtollten, wäre ein Junge beinahe ertrunken. Nach Informationen eines Sprechers der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) retteten Kollegen den Zehnjährigen in letzter Sekunde.

Demnach war das Opfer am Donnerstag (4. Juli) mit Freunden ins Strandbad gekommen. Während seine Begleiter bereits eine Badeinsel auf dem See erreicht hatten, verließen ihn beim Schwimmen dorthin seine Kräfte. Er schrie um Hilfe, worauf ihm zwei Rettungsschwimmer zu Hilfe kamen. Sanitäter kümmerten sich am Ufer um ihn, bevor der Junge unversehrt wieder in die Obhut seiner Betreuer kam.