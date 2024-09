Sachbeschädigung in Türkismühle Schulprojekt wurde beschädigt

Türkismühle · Unbekannten Täter waren im Zeitraum zwischen 13. und 16. September in der Gemeinschaftsschule in Türkismühle am Werk. Auf dem Schulgelände ist ein alter Bus abgestellt, welcher als Bauprojekt für Schüler dient.

18.09.2024 , 09:05 Uhr

Foto: dpa/Marcus Brandt