Umwelt-Campus Birkenfeld : Ein Jahr bundesweite Mint-Allianz im Homeschooling

Live aus dem Homeschooling – so oder so ähnlich sieht es derzeit bei vielen Familien zu Hause aus. Foto: Klaus-Uwe Gollmer

Neubrücke Vor einem Jahr, als die erste Pandemie-Welle das öffentliche Leben durcheinanderwirbelte, wurde die Mint-Allianz ins Leben gerufen.

Das zeitliche Zusammenfallen war keineswegs zufällig. Im Zuge der flächendeckend durchgesetzten Schulschließungen stand plötzlich das Homeschooling auf dem Stundenplan der Schüler, Lehrer sowie Eltern und ist seither als Diskussionsthema omnipräsent. Derweil gestaltete sich der Wechsel von der Schulbank ins Distance-Learning vielerorts holprig und stellte alle Beteiligten vor gewaltige Herausforderungen. Herausforderungen, wofür es bis dato keine zufriedenstellenden Patentrezepte gibt.

Als Unterstützung in dieser akuten (Ausnahme-)Situation an den Schulen wurde, initiiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), quasi über Nacht die Mint-Allianz geschmiedet. In ihr schlossen sich namhafte Forschungseinrichtungen, Unternehmen sowie Stiftungen, Verbände und Vereine zusammen. Sie stellen Lerngelegenheiten für die digitale Mint-Bildung auf einer zentralen Webseite zur freien Nutzung bereit. In diesem Sinne wurde von Anfang an die Mission verfolgt, Schülern lehrreiche Online-Inhalte im Fächerspektrum von Mathematik, Naturwissenschaft, Informatik und Technik (kurz: Mint) anzubieten.

An der deutschlandweiten Aktion beteiligt sich – als Partner der ersten Stunde – auch der Umwelt-Campus Birkenfeld (UCB) der Hochschule Trier. „Das ist nicht sehr überraschend, gibt es vor Ort doch zahlreiche Projekte, die sich ganz konkret dem digitalen Lernen in Mint-Disziplinen verschreiben“, sagt ein UCB-Sprecher. So überlegten die Akteure am Campus nicht lange, als sie im Namen des BMBF sowie der Mint-Arbeitsgruppe der Kultusministerkonferenz (KMK) eine Einladung zur Teilnahme erhielten. „Schließlich war damit die Chance verbunden, die eigenen Projektergebnisse noch sichtbarer werden zu lassen, sodass möglichst viele Interessierte davon profitieren dürfen“, sagt der Sprecher.

Dabei ist der UCB gleich zweifacher Partner der Mint-Allianz: Zum einen mit einem Portfolio an interaktiven, virtuellen Laboren aus dem Verbundprojekt Open Mint Labs (OML) und zum anderen mit der so genannten IoT-Werkstatt, womit das Internet der Dinge dank niederschwelliger Programmieranwendungen und Do-It-Yourself-Werkzeugen erfahrbar wird. Beide möchten die Zielgruppe über einen spielerisch-erfinderischen oder einen forschend-entdeckenden Ansatz ansprechen und so einen authentischen Zugang zu Mint-Themen ermöglichen, erklärt der Sprecher. Auf diese Weise solls schon früh an die wissenschaftliche Arbeitsweise herangeführt werden.

Mit Beispielen, die an ihrer Alltagswelt anknüpfen, können Schüler naturwissenschaftliche Phänomene erfahren, Experimente machen oder sich an technischen Lösungen versuchen. Im Idealfall erwachse aus der Auseinandersetzung mit der Mint-spezifischen Fragestellung die Neugier am Thema oder es komme zu einem echten Kompetenzerleben. Die Lernangebote von OML und IoT-Werkstatt basierten auf didaktisch fundierten Konzepten, welche zurzeit an Pilotschulen weiter erprobt werden. Für den schulischen Mint-Unterricht ergeben sich Einsatzszenarien, wobei die digitalen Lernformate ein selbst gesteuertes und problemorientiertes Lernen fördern.