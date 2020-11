Die Campus-Hexe war auch dabei : Kinder-Uni 2020 war ein digitaler Wegweiser

Birkenfeld Aufgrund der Corona-Pandemie ging die Kinder-Uni des Umwelt-Campus Birkenfeld erstmals als Online-Veranstaltung über die Bühne.

Um 9.45 Uhr begrüßten Professor Klaus Helling sowie Tobias Göpel, Pressesprecher der Chemieverbände Rheinland-Pfalz, die Kinder bei einer Videokonferenz. „Dabei halfen Drohnen- und Videoaufnahmen des Umwelt-Campus den Schülern, einen ersten Eindruck vom Campusgelände, auch ohne körperliche Anwesenheit, zu erhalten“, berichtet Sprecherin Tanja Loch-Horn. Im Anschluss wurde der eigens für die diesjährige Kinder-Uni produzierte Film zur Experimentalvorlesung „Teufel gegen Engelchen! Wer wird beim chemischen Showdown siegen?“ gezeigt. „So konnte unsere Campushexe auch dieses Jahr die Schüler in die Welt der Chemie entführen“, sagt Loch-Horn.

Als zweiter Höhepunkt fand ein von Studierenden des Umwelt-Campus in den Schulen vorgefertigter Workshop zum Thema „Leben mit und ohne Kunststoffe“ statt. „Bei diesem konnten viele Schüler mit einem guten Vorwissen glänzen“, freut sich die Campus-Sprecherin.

Die Kinder-Uni wird seit vielen Jahren von den Chemieverbänden Rheinland-Pfalz unterstützt. „Wichtig war uns in diesem besonderen Jahr, den Faden zu den Schulen nicht abreißen zu lassen. Daher freuen wir uns sehr, dass wir mit der diesjährigen Kinder-Uni zukunftsweisende Wege beschritten haben. Der Chemie-Industrie ist es ein wichtiges Anliegen, dass Interesse bei den jungen Menschen für MINT-Fächer zu wecken“, sagt Tobias Göpel. Vor allem für die Forschung und Entwicklung benötige unser Land aufgeweckte und interessierte Menschen. Die Experimentalvorlesung und der liebevoll vorgefertigte Workshop von Studierenden des Umwelt-Campus seien dafür ideal geeignet. „Denn Kinder lernen am besten, wenn sie eigene Experimente durchführen können“, weiß Göpel und ergänzt: „Vielleicht weckt diese Kinder-Uni die Leidenschaft bei einem oder zwei Kindern, die uns in ein paar Jahren bahnbrechende Erfolge beim Klimaschutz ermöglicht.“