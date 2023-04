Ungewöhnlicher Fund bei Sötern Mehrere Feuerlöscher im Wald entsorgt

Das wurde der Polizei Nordsaarland am Dienstag, 4. April, mitgeteilt. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um 30 noch gefüllte Feuerlöscher, welche bislang unbekannte Täter achtlos in den Wald in der Nähe eines Bachlaufes geworfen haben. Da hierbei eine Umweltstraftat nicht ausgeschlossen werden kann, wurde eine entsprechende Strafanzeige eingeleitet.