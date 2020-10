Ein Schubs an der richtigen Stelle : Walzer tanzend dem Bungalow entgegen

Neunkirchen/Nahe Ulrike Mundl kam im Caritas-Senioren-Zentrum in Neunkirchen/Nahe in kurzer Zeit wieder auf die Beine.

„Die gelben Tassen hier auf dem Tisch, die sind so schön, so fröhlich… die passen zu uns!“ Ulrike Mundl lacht gerne, das sieht man ihr sofort an. Sie ist Optimistin geblieben – bei allem, was sie mit ihren 61 Jahren bereits erlebt hat. Sie sitzt am Tisch in der Caféteria des Caritas-Senioren-Zentrums Haus am See – eine Tasse Kaffee vor und den Rollator neben sich. Dass sie dort sitzt und den Raum eigenständig und aufrecht betreten konnte, hätte sie vor ein paar Wochen noch nicht gedacht. Denn damals sah die Welt noch anders aus. Davon berichtet eine Sprecherin des Senioren-Zentrums.