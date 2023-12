Serie SZ-Adventskalender Wo Weihnachts-Wünsche wahr werden

Seit 2015 schon wird die Schule nämlich alljährlich zum Koordinationszentrum für eine ganz besondere Weihnachtsaktion. „Damals habe ich erstmals ein Seminarfach veranstaltet, in dem sich alles um soziale Projekte drehen sollte“, erzählt Jörg Friedrich, Lehrer an der GemS Türkismühle. In Kleingruppen hätten sich die Schüler in verschiedenen sozialen Projekten engagiert. Etwa „Brillen ohne Grenzen“ oder „Deckel gegen Polio“. Eine Schülergruppe sei hingegen mit einer eigenen Idee auf ihn zugekommen. „Der Plan war eine Weihnachtsgeschenkeaktion in der Region umzusetzen, für Familien, denen es nicht so gut geht“, erinnert sich der Lehrer. Mit Hilfe von Friedrich selbst konnte dieser Plan schließlich in die Tat umgesetzt werden. „Ich hatte damals gute Kontakte ins Kreisjugendamt“, erzählt er, „dort hielt man unseren Vorschlag für eine gute Idee und wir entwickelten gemeinsam einen Plan zur Umsetzung der Aktion.“ Und der lautet wie folgt: Im Oktober sendet die Schule eine Wunschzettelvorlage ans Kreisjugendamt, welche diese wiederum an die Familienberatungszentren weiterleitet. Die Mitarbeiter dort füllen die Wunschzettel gemeinsam mit den Kindern aus.