Diebstahl in Sötern Trickdiebinnen nehmen ungeniert Wertgegenstände mit

In beiden vorliegenden Fällen gelang es den Täterinnen, die Anwesen zu betreten. Ungeniert, auch im Beisein der Anwohner, werden dann ungefragt diverse Zimmer betreten und Schränke sowie Schubladen geöffnet. In nur wenigen Minuten werden so Wertgegenstände oder Bares entwendet. Ruckzuck haben die Täterinnen das Haus wieder verlassen. Ein Ansprechen oder ein Widerspruch der meist älteren Opfer werde völlig ignoriert.