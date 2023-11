Trauerfeiern ohne Priester Wenn Laien Beerdigungen leiten

Frische Gestecke auf den Gräbern, der Schein von brennenden Kerzen: Dieser Tage kehrt eine besondere Stimmung auf den Friedhöfen ein. Und das hat seinen Grund. Die Katholiken feiern am 2. November Allerseelen. Ein Moment, um inne zu halten und den Verstorbenen zu gedenken, sich zu erinnern an das Leben mit ihnen, sie zu würdigen. Darum, so sagt Katja Bock, gehe es schon bei der Beerdigung. „Wir würdigen bei der Trauerfeier jedes Leben.“