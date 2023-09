Triathlon Der Meister vergisst die Startunterlagen

Die Startunterlagen hatte Triathlet Till Speicher vom LAZ Saarbrücken am Sonntag glatt zu Hause vergessen. Aber sein Ziel, den Saarlandmeister-Titel über die Olympische Distanz zu verteidigen, hatte er deutlich vor Augen. „Klar, den will ich nicht so einfach hergeben“, lautete seine Absicht beim „Top-Race Germany“ am Bostalsee.