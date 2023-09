„Zelfies Food To You“ am Bootshafen Chicken Mango oder Lyonerwurstsalat – das neue Bistro am Bostalsee bietet kulinarische Vielfalt

Seit April hat das Bistro im Regattaheim in Bosen eine neue Pächterin. Die gebürtige Kenianerin Zelfa Schank bietet am Bootshafen unter dem Namen „Zelfies Food To You“ afrikanische, aber auch saarländische Speisen an. Schank, eine ausgebildete Krankenschwester, die auch eine ganze Weile in ihrem ursprünglichen Beruf gearbeitet hat, ist auch in der Gastronomie keine Unbekannte: „Zunächst hatte ich einen Imbiss bei meinem Haus in Kastel, im vergangenen Jahr sind wir mit einem Imbisswagen zu verschiedenen Festivals und Veranstaltungen gefahren, beispielsweise an die Loreley oder auch an den Bostalsee oder nach Otzenhausen.“