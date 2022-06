Infoveranstaltungen : Tag der offenen Tür am Umwelt-Campus Birkenfeld

An diversen Infoständen zu den Fachbereichen, Projekten, zur Studienfinanzierung und zu Bewerbung und Einschreibung stehen Mitarbeiter zur Verfügung. Foto: Jannik Scheer

Neubrücke Die Hochschule präsentiert sich am Samstag, 25. Juni, beim Tag der offenen Tür mit ihrem vielfältigen Angebot

Der Umwelt-Campus Birkenfeld öffnet am Samstag, 25. Juni, von 11 bis 16 Uhr, seine Türen, um allen Interessierten die Möglichkeit zu bieten, diesen Standort der Hochschule Trier mit seinen vielseitigen Möglichkeiten zum Leben, Lernen und Arbeiten in Präsenz kennenzulernen. Das teilt ein Campus-Sprecher in einer Ankündigung mit.

Nachhaltig, innovativ, digital – inzwischen sind 32 zukunftsorientierte und interdisziplinäre Bachelor- und Masterstudiengänge in den Bereichen Technik, Wirtschaft und Recht entstanden. Sie bieten praxisnah das erforderliche Know-How für eine echte Grüne Transformation, heißt es weiter. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in international starken Netzwerken würden Umwelt und Nachhaltigkeit am Modellstandort nicht nur gelehrt, sondern auch gelebt: klimaneutrale Gebäude, hocheffiziente Anlagen und innovative Mobilitätskonzepte für alle Campusangehörigen umgeben die modernen und drittmittelstarken Einrichtungen und Institute, heißt es in der Ankündigung weiter.

Am Tag der offenen Tür können eine Vielzahl an Schnuppervorlesungen und Vorträge zu den unterschiedlichsten Themen, beispielsweise „Energiewende: Schaffen wir das?“, „Ökonomische Aspekte des bewaffneten Konflikts in der Ukraine“ oder „Studieren am Umwelt-Campus“ besucht werden.

Es besteht zudem die Möglichkeit, an Workshops teilzunehmen, zum Beispiel „Programmierung von Robotern“ und „Do it yourself – Seedbombs“. An diversen Infoständen zu den Fachbereichen, Projekten, zur Studienfinanzierung und zu Bewerbung und Einschreibung stehen Mitarbeiter zur Verfügung.

Im technischen Bereich gebe es Dinge wie den Mobilen Makerspace, Metalldruck oder 3D-Druck zu entdecken. Zudem können sich die Besucher bei einer Führung durch die Labore, im Maschinenbautechnikum oder zum Thema „Fairtrade-University“ informieren.

An der Veranstaltung in Neubrücke werden zahlreiche Mitmach-Aktionen für Groß und Klein sowie diverse Essens- und Getränkeangebote vorhanden sein. Die Stefan-Morsch-Stiftung bietet die Möglichkeit der Typisierung in ihrem bekannten roten Doppeldeckerbus und mit dabei sind auch das Upcycling-Zentrum Upzent, die Wirtschaftsförderung Birkenfeld sowie die Campus Company GmbH, mit Infoständen zu den Wohnheimen und dem Hotel Vicinity.

An weiteren Infoständen kann man sich zum Beispiel zu „Mehrweg-to-go und Gebrauchtmöbelbörse am Umwelt-Campus Birkenfeld“ oder zu „Artenvielfalt und Insekten“ informieren. Die Bibliothek am Umwelt-Campus bietet Informationen und Anmeldung auch für Externe sowie einen Medienflohmarkt.

In der „Chillout-Lounge“ mit Studierenden der Fachschaften kann man sich in netter Atmosphäre über das Leben, Lernen und Arbeiten an Deutschlands grünstem Campus austauschen, heißt es in der Pressemitteilung abschließend.