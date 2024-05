Umwelt-Campus Birkenfeld Bürger können Wissenschaft erleben

An der Veranstaltung finden unter anderem Vorträge wie „Der Weg zum Studienplatz“ mit allgemeinen Infos zum Bewerbungsverfahren und spezielle Studiengangvorstellungen statt. Zudem werden zahlreiche Schnuppervorlesungen und Workshops angeboten, wie „Der öffentliche Kredit in der Diskussion – Bewertung vorliegender Vorschläge zur Reform der Schuldenbremse“, „Balkonkraftwerke – Die Energiewende selbst in die Hand nehmen“ oder ein Schnupperworkshop „Robotik“. An diversen Infoständen zu den Fachbereichen, Projekten, zur Studienfinanzierung und zu Bewerbung und Einschreibung stehen Mitarbeiter für Fragen zur Verfügung. Die Labore und das Technikum sind geöffnet und bieten Präsentationen aus den technischen Bereichen, wie Metall- und 3D-Druck oder Roboter-Demonstrationen.