Ausbildungsmesse in Türkismühle Damit der Schritt in den Beruf gelingt

Die Arbeitswelt ist für viele Jugendliche oder junge Erwachsene noch etwas Fremdes, weil noch unentdeckt. Die einen sind neugierig darauf, die anderen sind zögerlich oder unentschlossen, weil sie keine konkrete Vorstellung haben, was sie dort erwartet und nicht wissen, welcher Beruf am besten zu ihnen passt. Hilfestellung leistet die Gemeinschaftsschule (GMS) Nohfelden-Türkismühle. Zum dritten Mal hat die GMS in Kooperation mit der Gemeinde Nohfelden am Tag der Ausbildungs- und Berufsorientierung die Ausbildungsmesse „Next Step“ im Schulgebäude veranstaltet.