Serie Kirchenporträt Gotteshaus trotzt Stürmen der Geschichte

Heute ist es dagegen wieder möglich, die Zeit am Turm abzulesen. Verbürgt ist ein verheerender Brand am 27. März 1745. Dabei blieb nur der Turm stehen. Aber selbst die in ihm befindlichen Glocken wurden so stark beschädigt, dass sie in Zweibrücken umgegossen werden mussten. Das Kirchenschiff, ein rechteckiger Saal, wurde nach dem Brand neu aufgebaut. Das dauerte allerdings fast zwanzig Jahre, weil sich die damaligen Herrscher, die Herren von Dürckheim, in Zahlungsnot befanden.