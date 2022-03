Umwelt-Campus Birkenfeld : UCB präsentiert seine Möglichkeiten

neubrücke Umwelt-Campus Birkenfeld zeigt an zwei Tagen seine Studienmöglichkeiten auf.

Endlich wieder Vorlesungen in Präsenz. Der Umwelt-Campus Birkenfeld (UCB) freut sich darauf, ab dem Sommersemester zur vollen Präsenzlehre zurückzukehren. Es lohne sich, wieder an die Hochschule zu kommen, um das mitzuerleben, wofür ein Hochschulstudium steht, nämlich gemeinsames Leben, Lernen, Forschen und jede Menge Spaß. Das Bewerbungs-Portal für das Sommersemester ist noch bis 8. April geöffnet, teilt eine Sprecherin des Campus in einer Presseveröffentlichung mit.

Um den Umwelt-Campus mit seinen vielfältigen Studienangeboten kennenzulernen, präsentieren sich am Mittwoch und Donnerstag, 16. und 17. März, jeweils in der Zeit von 14 bis 17 Uhr die beiden Fachbereiche und informieren vor Ort über ein Studium an Deutschlands grünstem Campus.

Am Mittwoch, 16. März liegt der Schwerpunkt im Fachbereich Umweltplanung/Umwelttechnik mit Informatik, Maschinenbau, Verfahrenstechnik, Wirtschaftsingenieurwesen oder Erneuerbare Energien. Was genau ist Robotik? Was kann ich mit 3D-Druck alles fertigen? Wofür braucht man chemische Analysetechniken? Was ist Mikrobiologie oder anorganische Chemie? Was bringen Erneuerbare Energien? Was sind Brennstoffzellen? Was lerne ich im Informatikstudium? Wie und wo genau macht sich die künstliche Intelligenz im Alltag bemerkbar? Liegen die Interessen eher im Bereich Umwelt- und Betriebswirtschaft, Wirtschafts- und Umweltrecht sowie Nonprofit und NGO-Management? Diese und andere Fragen sollen an dem Tag beantwortet werden.