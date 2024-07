Schlemmerfestival am Bostalsee Cheese-Steaks, Corn-Dogs und Cocktails

„Die Auswahl ist sehr groß. Zuerst möchte ich einmal rundgehen“, sagte der US-Amerikaner Darron Hill. Bei seiner Schnuppertour stärkte er sich mit einer gebackenen Kartoffelspirale von Mr. Twisters Stand. Schließlich ordnete sich der Besucher in die Wartereihe vor der Cantina El Mexican ein. Die Apfelringe und Churros von Rainer und Tuk wurden genauso wie die Poffertjes bei Alena gern als süßer Nachtisch genommen. „Wir hatten für alle was dabei“, meinte Veranstalter Hüttemann. Sein Hauptanliegen sei, ein Fest für alle Zielgruppen am Bostalsee zu gestalten. „Die hatten wir auch auf dem Platz. Deshalb bin ich froh, dass wir vom Name her auf Schlemmerfestival umgestellt haben. Streetfood ist ein Begriff für die junge und hippe Generation und damit können ältere Leute wenig anfangen“, erklärte Hüttemann.