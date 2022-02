Nohfelden/Hoppstädten-Weiersbach : Ausgewichen und an der Leitplanke gelandet

Nohfelden/Hoppstädten-Weiersbach Straßenverkehrsgefährdung in Verbindung mit Unfallflucht meldet die Polizei Nordsaarland am Wochenende.

Demnach teilte die PI Birkenfeld am Samstag gegen 19:30 Uhr mit, dass es auf der B 41, kurz vor Nohfelden, in Höhe der Pension „Zum Alten Zoll“, zu einem Verkehrsunfall gekommen sei. Der Mitteiler musste einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen und ist in der Folge mit der Leitplanke kollidiert.

Seinen Schilderungen zufolge befuhr er etwa 250 Meter hinter der Landesgrenze (in Rheinland-Pfalz) auf Höhe der Autobahnbrücke die B 41 in Fahrtrichtung Hoppstädten-Weiersbach. In einer langgezogenen Rechtskurve seien ihm zwei nebeneinander fahrende Autos entgegen gekommen. Einer der Pkw befand sich offenkundig in einem Überholvorgang. Der Mitteiler verringerte zunächst deutlich seine Geschwindigkeit, musste aber letztlich nach rechts ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Er kollidierte mit der Schutzleitplanke. Zu dem überholenden, entgegenkommenden Fahrzeug ist dem Mitteiler nur bekannt, dass es ein dunkler Pkw, eventuell mit Xenonlicht, war.