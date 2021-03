Gemeinde Nohfelden verbessert Infrastruktur : 700 000 Euro für Straßen und Gehwege

Auch die Straße Vorm Scheid in Nohfelden soll saniert werden. Foto: Sören Molter

Nohfelden 226 000 Euro bekommt Nohfelden aus einem Infrastrukturprogramm für die Instandhaltung der Straßen.

Das saarländische Innenministerium hat den saarländischen Städten und Gemeinden als Teil eines Infrastrukturprogramms einmalig eine außerordentliche Fördersumme für die Instandhaltung der Straßen zur Verfügung gestellt. Dies entspricht saarlandweit einer Strecke von 200 Kilometern, die instandgesetzt wird, teilt ein Sprecher der Gemeinde Nohfelden mit. Gemäß den kommunalen Anteilen am Straßennetz, kommt der Gemeinde Nohfelden ein Betrag von 226 000 Euro zugute.

Mit der für Nohfelden vorgesehenen Zuweisung sollen dabei insbesondere die Straßen Vorm Scheid in Nohfelden und die Kaiserstraße in Mosberg-Richweiler sowie weitere ortsverbindende Gemeindestraßen und Wege saniert werden, zählt der Sprecher auf. Darüber hinaus würden in verschiedenen Ortsteilen weitere Gehwege und Rinnenanlagen instandgesetzt.