Pfingsten am Bostalsee Dreimal Spaß an einem Wochenende

Auch in diesem Jahr wird an Pfingsten am Bostalsee das SR3-Kinderfest gefeiert: am Sonntag und Montag, 19. und 20. Mai, jeweils ab 13 Uhr auf der Festwiese. Dabei steht das Kinderfest unter einem besonderen Motto: Flossi, das neue Bostalsee-Maskottchen, stellt sich vor. Daher dürfen sich alle großen und kleinen Besucher auf einige Überraschungen freuen, wie ein Sprecher des Landratsamtes ankündigt. Das Bühnenprogramm gestalten die Tanzschule Bootz-Ohlmann, das Puppentheater Pro-Kind und Li-La-Lucy mit ihrer Zaubershow. Zudem gibt es zahlreiche Spielemodule, darunter einen Tauchcontainer und eine Survival-Bahn. In der SR3-Bastelbude darf jedes Kind kreativ werden. Die Bastelarbeiten werden an beiden Tagen prämiert. Ergänzt wird das Kinderfest um den Sport- und Aktionstag: Hier stellen sich Vereine, Verbände und Organisationen aus dem St. Wendeler Land vor. Dabei sind Ausprobieren und Mitmachen ausdrücklich erwünscht. Mit dabei sind unter anderem der Boxclub Schaumberg, RC Modellbau, TV St. Wendel, TFC St. Wendel, Fighting Wolves Wolfersweiler und die Jugendfeuerwehr des Landkreises. Wer an der Mitmachaktion teilnimmt, mindestens drei Disziplinen absolviert, kann Preise gewinnen.