Lange Nacht am Bostalsee 8598 Runden um den Bostalsee gefahren

Eigentlich ist es unfassbar, welches Hilfsprojekt eine Gruppe Mountainbiker 2018 losgetreten hat. 39 Radfahrer aus der Grünen Hölle Freisen sind in der „Langen Nacht“ losgerollt und zwölf Stunden rund um den Bostalsee gefahren, um Spenden für den guten Zweck zu sammeln. Nur vier Jahre später war die lange Nacht am See schon zu einer sozialen Großveranstaltung im Landkreis St. Wendel explodiert. 669 Biker haben dabei 6440 Seerunden abgespult – und das ist mehr als einmal rund um die Welt. Mehr geht nicht? Denkste.