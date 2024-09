Rekordverdächtig Lange Nacht am Bostalsee: 8598 Runden um den See für den guten Zweck

Kürzlich hat man sich in Illingen bei Prowin Winter zu einer Feierstunde mit der Übergabe der symbolischen Schecks getroffen. Uwe Glasen, Sportwart des Motorsportclubs (MSC) Mithras Schwarzerden, hat die Zahlen bekannt geben können. Insgesamt ist ein Betrag in Höhe von 17 500 Euro zusammengekommen. „Das ist wieder einmal ein neuer Spendenrekord“, betont er. Je zur Hälfte ist der Betrag in diesem Jahr an den Special Olympics Saarland Sportverein und die Little Giants Kinderhilfe überreicht worden.