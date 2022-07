Palliativpflegerisches Kompetenzzentrum : Spatenstich für neues Haus am Ende der Straße

Gemeinsam mit zahlreichen Besuchern freuten sich die Bewohner des Seniorenhauses über den „Feiertag“ anlässlich des Spatenstichs für das neue Caritas-Senioren-Zentrum in Neunkirchen/Nahe. Foto: Silke Schommer/cts SeniorenHäuser

Neunkirchen/Nahe Pflege steht im Vordergrund: Hinter dem Senioren-Zentrum Haus am See in Neunkirchen/Nahe entsteht ein hochmoderner Neubau.