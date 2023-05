Nach Ausrastern in den letzten Jahren Bollerwagen, Musik und ein vermisstes Kind – so lief der Vatertag am Bostalsee

Es war ein entspannter Vatertagsbeginn für den Nachwuchs. Gut gelaunt versammelten sich am Donnerstagmorgen jugendliche Gruppen vor dem Bahnhof in Türkismühle. Viele der Wanderer mit dem Ziel Bostalsee kamen mit den Zügen aus Richtung Rheinland-Pfalz an, andere ließen sich von ihren Eltern zum Treffpunkt chauffieren. Die Stimmung auf dem Bahnhofsvorplatz war prächtig. Die Sonne lachte, viele hüpften zur schallenden Musik aus den am Bollerwagen angebrachten Lautsprechern und dabei wurde vorgeglüht. Und das zur Freude von drei Pfandsammlern, die sich am Feiertag ihre Haushaltskasse aufbessern konnten.