Fastnacht in Wolferweiler Corona und Bauernproteste beim Umzug

An einem anderen Traktor war zu lesen: „Wenn der Bauer im Frühjahr einen hebt – hat er den Winter überlebt.“ Da schwingt fast schon ein bisschen Galgenhumor mit, zumal das Motto des Wagens war: „Ohne Landwirte wärst Du hungrig, nackt und nüchtern“. Dazu wurden Butterschnitten gereicht. Die „Nobodys“ aus Wolfersweiler bevölkerten den Zug als Schlümpfe, es waren auch noch Aliens mit Astronauten und einer bezaubernden Galaxie mit am Start. Der Zugchef selber kam als Balu der Bär aus Disneys Dschungelbuch und hatte neben seiner Drehorgel eine illustre Truppe von weitern Disney-Helden im Schlepptau. Eine ganz besondere Technik hatte eine Gruppe sich ausgedacht. „Zündung – Tornado“ – und schon wurden die Corona-Flaschen angesetzt und dabei schnell geschwenkt, so dass sich – begünstigt durch die Form des Flaschenhalses – ein kleiner Bier-Tornado in der Flasche bildet, der rasend schnell im Schlund verschwindet. Sehr effektiv und spektakulär. Etwas gemütlicher ging es bei den Schlepperfreunden Freisbachtal zu, die mit einem alten Hanomag-Trecker mit Planenwagen und Cowboys Westernfeeling in den Umzug brachte. Pünktlich zum Start um 14.11 Uhr hat es aufgehört zu nieseln, und so konnte der Zug bei trockenem Wetter die vielen Gäste links und rechts des 1,9 Kilometer langen Weges begeistern.