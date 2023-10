Derby in der Fußball-Verbandsliga Für Weider geht’s im Derby doppelt um die Wurst

Wenn Jannis Weider im elterlichen Metzgereibetrieb aushilft, liefert er auch schon mal die Imbissverpflegung an die Vereine in Nohfelden und Wolfersweiler aus. Auf dem Platz füttert der 27-jährige Mittelfeldspieler des Fußball-Verbandsligisten SG Nohfelden-Wolfersweiler seine Mitspieler hingegen mit Vorlagen – und das will er an diesem Sonntag (15 Uhr in Nohfelden) auch im Aufsteiger-Derby gegen den FC Blau-Weiß St. Wendel tun. „Die Derbys in der neuen Spielklasse sind für uns schon etwas ganz Besonderes. Zumal durch den Aufstieg in die Verbandsliga das Interesse am Fußball im ganzen Umfeld gestiegen ist“, meint Weider, der 2015 zu seinem Heimatverein, dem damaligen Bezirksligisten TuS Nohfelden, zurückgekehrt ist.