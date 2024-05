Fußball-Verbandsliga Warum Nohfelden ein Stein vom Herzen fällt

Am drittletzten Spieltag haben die Fußballer der SG Nohfelden-Wolfersweiler den Verbleib in der Verbandsliga Nord-Ost perfekt gemacht. Der Neuling gewann am Sonntag seine Partie beim Tabellendritten SG Lebach-Landsweiler überraschend mit 3:2 (1:0). „Uns fällt ein Stein vom Herzen“, sagte Nohfeldens Trainer Calogero Bonsignore. Zuvor hatte sein Team zweimal die Gelegenheit verpasst, sich den Ligaverbleib zu sichern. „Es ist jetzt ein sehr schönes Gefühl“, schwärmte Bonsignore. Sein Team habe beim Favoriten Lebach-Landsweiler ein gutes Spiel gezeigt, lobte der Trainer.