Frauen-Fußball „Das waren zwei bärenstarke Jahre“

Es ist eine beeindruckende Erfolgsserie: Über gleich zwei Aufstiege in Folge freuen sich die Fußballerinnen der SG Neunkirchen-Selbach, kurz SG Nahe, und die Spielerinnen des FC Blau-Weiß St. Wendel. Die SG hat sich in der Landesliga in der kürzlich beendeten Spielzeit den Meistertitel gesichert – und das als Neuling. Nicht minder groß war die Freude beim FC Blau-Weiß. St. Wendel folgt der SG Nahe als Tabellendritter in die Verbandsliga, weil Vizemeister 1. FC Saarbrücken III nicht aufstiegsberechtigt ist. Der Grund: Schon die zweite Mannschaft des FCS spielt in der Verbandsliga.