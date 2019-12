Einsatz in Türkismühle : Schwelbrand in einem holzverarbeitenden Betrieb

Schwelbrand in einem holzverarbeitenden Betrieb

Einsatz in Türkismühle

Türkismühle Drei Stunden waren die Feuerwehrleute in Türkismühle mit den Löscharbeiten beschäftigt. Denn sie mussten erstmal die Sägespähne in Freie bringen.

Rauch quoll aus der Werkhalle eines holzverarbeitenden Betriebes in der Hubert-Schmidt-Straße in Türkismühlem, als die ersten Feuerwehrleute eintrafen. Wie Daniel Gisch, Sprecher der Feuerwehr Nohfelden berichtet, wurden seine Kollegen am Montag gegen 10.40 Uhr alarmiert.