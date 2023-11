Gemeinschaftsschule Türkismühle Wenn ein Bus Schule macht

In Sachen Motor, Getriebe und Fahrwerk, so Martin, sei der 370-PS-Bus ist noch in Ordnung. „Rein wirtschaftlich ist das Ding ein Totalschaden, und die Restaurierung in einer Werkstatt würde sich aus finanziellen Gründen überhaupt nicht mehr lohnen“, so Bundeswehr-Ausbilder Hinsberger. Denn sämtliche Stauräume sowie der Kofferraumboden aus Holz sind faul, Streben und Querverbindungen müssen mit einer Flex abgetrennt werden.