Gemeinschaftsschule Türkismühle : Schüler laufen, malen, helfen...

Mit mehr als 12 000 Euro wollen die Schüler der Gemeinschaftsschule Türkismühle Bedürftige unterstützen. Foto: Jörg Friedrich

Türkismühle Türkismühler Schulgemeinschaft sammelt 12 958,18 Euro und fast 50 Hilfspakete für Kinder in Not.

Als Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage bietet die Gemeinschaftsschule Nohfelden-Türkismühle bereits seit sechs Jahren am Internationalen Tag gegen Rassismus einen Aktionstag, an dem die Schüler ein starkes Zeichen gegen Rassismus setzen, sich für Toleranz in der Gesellschaft stark machen und sich für soziale Projekte engagieren, teilt ein Sprecher der Schule mit.

Am „Tag der Toleranz und Courage“ startete die Schülervertretung der Schule einen Spendenlauf in Zusammenarbeit mit dem Verein „Kinderhilfe global“ mit deren Aktion „Held für die Welt“. 14 Tage hatten die Schüler Zeit, Kilometer zu sammeln und danach wiederum 14 Tage, um ihre Spendengelder einzusammeln. Zudem verkauften in dieser Zeit die Klassen 5a, 5b, 5c, 7b und 12d Kuchen an ihre Mitschüler. Insgesamt 8448,18 Euro konnte die Schulgemeinschaft so erlaufen und erwirtschaften. 3000 Euro hiervon überreichte die Indien-Arbeitsgemeinschaft der Schule unter der Leitung von Nina Gard der Indienhilfe Obere Nahe. Das Geld komme direkt der Partnerschule der GemS Nohfelden und dem angegliederten Waisenhaus in Bopal (Indien) zugute. Der Restbetrag wird Kindern in der Ukraine oder Kindern, die aus der Ukraine geflüchtet sind, zur Verfügung gestellt.

Erwähnenswert ist, dass die Klasse 6c allein 1131,50 Euro gesammelt hat.

Die Schüler der 11a haben mit Unterstützung von Schülern der Klassenstufen zwölf und 13 eine Möglichkeit gefunden, im Unterricht künstlerisch tätig zu sein und gleichzeitig Menschen in der Ukraine zu unterstützen. Am Projekttag „Tag der Toleranz und Courage“ gestalteten sie 90 auf 60 Zentimeter große Leinwände in Acryl-Mischtechnik. Jedes Kunstwerk ist ein Unikat. Bemerkenswert war, dass eine Schülerin der Klassenstufe sechs (Danika Wacket) ebenfalls an diesem Projekt mitgearbeitet hatte und den deutlich älteren Schülern in Kreativität und künstlerischen Geschick in nichts nachstand. Die zehn Gemälde waren im April im Foyer der Schule ausgestellt und konnten über die Schulhomepage ersteigert werden. Durch die Versteigerung der Bilder kamen so 410 Euro zusammen.

Ein Aufruf mit der Bitte um Unterstützung im berufsorientierten Netzwerk der Schule brachte zudem innerhalb kurzer Zeit noch einen Betrag von 4100 Euro ein. Elf Unternehmen aus dem Saarland und dem benachbarten Rheinland-Pfalz haben mitgemacht.