Arbeiten laufen : Halle in Wolfersweiler wird saniert

Halle in Wolfersweiler wird saniert

Steht ab Anfang April wieder dem Schulsport zur Verfügung: die Mehrzweckhalle in Wolfersweiler. Die Gemeinde Nohfelden investiert 305 000 Euro in deren Sanierung. Foto: Ralf Mohr

Wolfersweiler Die Gemeinde Nohfelden rechnet für die Arbeiten mit Gesamtkosten in Höhe von 305 000 Euro.

Die Mehrzweckhalle im Ortsteil Wolfersweiler der Gemeinde Nohfelden ist in die Jahre gekommen und wird seit Anfang März renoviert. Aller Voraussicht nach, steht die Halle ab dem 9. April wieder zur Verfügung.

„Die Gesamtschule Türkismühle hat wegen Platzmangel die Mehrzweckhalle Wolfersweiler für ihren Schulsport angemietet. Die Halle war zu diesem Zeitpunkt in einem nicht mehr zeitgemäßen Zustand, ebenso die Sportgeräte. Um den Schülern eine adäquate Sicherheit und einen vernünftigen Platz zum Ausüben des Sportunterrichts zu gewährleisten, werden wir rundum eine flächenelastische Prallwand anbringen lassen. Auch die Sportgeräte werden ertüchtigt“, berichtet ein Sprecher der Gemeinde.

Des Weiteren soll die Halle wieder für die Allgemeinheit, sprich für Vereine und Veranstaltungen, hergerichtet werden. Auch energetisch werde das Gebäude saniert. „Im ersten Schritt dieser Energiesanierungsmaßnahme wird die alte Sporthallenverglasung in den Sommerferien 2021 komplett gegen neue Fenster getauscht“, so der Sprecher weiter.

Für die flächenelastische Prallwand werden rund 200 000 Euro veranschlagt. Die Fenster werden mit rund 80 000 Euro zu Buche schlagen. Weitere 25 000 Euro fließen in Schallschutzmaßnahmen. Insgesamt kommt eine Investitionssumme von 305 000 Euro zusammen. Die komplette Maßnahme wird zu 20 Prozent vom Landkreis gefördert. Die restlichen 244 000 Euro hat die Gemeinde Nohfelden in ihrem diesjährigen Haushalt eingeplant.

„Auch das Dämmen der Dächer ist im weiteren Verlauf geplant“, so der Sprecher weiter. Die Gemeindeverwaltung hofft auf eine baldige Rückkehr zur Normalität, sodass sich wieder mehr Vereine in der Halle einfinden und dass wieder mehr Veranstaltungen in der Mehrzweckhalle Wolfersweiler stattfinden können.