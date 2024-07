„Außergewöhnliche Leistungen und Konzepte“ Hotel aus dem Saarland ist Gewinner des Spa Star Awards 2024

„Die besten Wellnesshotels und Spas 2024 sind gekürt“, teilt das Magazin mit. „Die Bekanntgabe der Gewinner und die Verleihung der SPA Star Awards war auch in diesem Jahr wieder der glanzvolle Höhepunkt der Fachveranstaltung Spa Life Germany.“ Die Gäste, die Nominierten und Gewinner feierten bei einem Gala-Abend in der Event-Location Magazin 3 in der Alten Saline in Bad Reichenhall.