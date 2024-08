Spektakulärer Rekord Angler aus dem Saarland ziehen riesigen Wels aus dem Bostalsee

Vergangenen Samstag, 27. Juli, ging es für Beier und Loch mit dem Angelboot auf den Stausee hinaus. Um 2.30 Uhr erfolgte ein sehr heftiger Biss. Die Angelrute bog sich unglaublich. Beim Drill wechselten sich die beiden Kameraden ab. Nach etwa 20 Minuten lag dann der Rekord-Wels im Boot, wie der Gewässerwart weiter schildert. Den erfahrenen Anglern, die mit einer Ausnahmegenehmigung für Hegefischen in der Nacht am Bostalsee auf Wels angeln durften, sei sofort klar gewesen, dass sie eventuell saarländische Angelgeschichte geschrieben haben. Timo Beiers Frau Tina, die auch an Bord war, konnte nicht glauben, was sie sah.