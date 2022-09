Abschlusskonzert der Tour : Die Ärzte begeistern 25 000 Fans am Bostalsee – und widmen ein Lied der AfD (mit Bildergalerie)

Die Ärzte begeistern 25 000 Fans am Bostalsee – und widmen ein Lied der AfD (mit Bildergalerie)

Bosen Zum Abschluss ihrer „Buffalo Bill in Rom“-Tour rockten die Ärzte am Samstag den Bostalsee. 37 Songs aus allen Phasen ihrer Bandgeschichte hatten sie im Gepäck und bescherten Tausenden von Fans einen unvergesslichen Abend.

Vor vier Jahrzehnten tanzten Kids aus der Reihe der gutbürgerlichen Normalität, weil sie sich Songs – besonders die verbotenen – der Ärzte reinzogen. Quasi über Nacht stieg ein Trio aus der Punkrock-Nische zu Popstars auf. Und den Status haben sie bis heute nicht mehr hergegeben. 25 000 begeisterte Menschen vom Kindes- bis zum Rentenalter sangen, jubelten und feierten am Samstag mit dem deutschen Trio die Ärzte bei ihrem Abschlusskonzert der „Buffalo Bill in Rom“-Tour am Bostalsee. „Heute ist unsere letzte Show. Das ist schon traurig, eigentlich unrockbar“, meinte Gitarrist Farin Urlaub. Aber kraftvoll und dynamisch auf das Gaspedal tretend eröffneten die drei Ärzte aus Berlin mit dem 2007er-Werk „Himmelblau“ ihre Show. Farin Urlaub, Bela B und Rodrigo Gonzalez stellten dazu schnell klar: „Wir sind die Besten.“