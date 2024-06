Das außergewöhnlichste Comeback des Jahres Mit 81 Jahren – Heinz Fücker absolviert Kreisligaspiel für die Spvgg. Sötern

„Ich spiele mit“, hat Heinz Fücker gesagt. Kurz und knapp. Und das im bereits stolzen Fußballer-Alter von 81 Jahren. Normalerweise verfolgt er die Spiele der Sportvereinigung Sötern in der Kreisliga A Blies/Nahe vom Spielfeldrand aus, doch am 34. Spieltag der vergangenen Saison lief er sogar selbst wieder auf. Der Grund: „Es waren nicht genug Leute da“, erzählt Fücker. Schließlich fand am gleichen Wochenende das DFB-Pokalfinale zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Kaiserslautern (1:0) statt – und gleich sechs der Jungs aus Sötern waren nach Berlin gefahren.