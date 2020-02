Bosen feiert Straßenfastnacht : Garden-Gastspiel und ab in den Umzug

Garden-Gastspiel und ab in den Umzug

Bosen Zuerst noch ein Auftritt im Seniorenheim, dann reihten sich die Tanzgruppen des Fußballvereins Blau-Weiß Gonnesweiler ein. Mit zwei Fahrzeugen und sieben Fußgruppen ging es durch Bosen.

Der Umzug in Bosen stand wirklich unter einem guten Stern. Hatte es noch bis kurz nach 14 Uhr recht unangenehm genieselt, so hatte der Himmel pünktlich zum Start des Fasenachtsumzuges um 14:11 Uhr ein Einsehen: milde Temperaturen und trocken. Die Fastnachtssause begann allerdings schon vor dem Umzug. Zum ersten Mal hatten die Juniorgarde und die Große Garde des Fußballvereins Blau-Weiß Gonnesweiler einen Auftritt im Seniorenheim Haus Bostalsee. „Wir nehmen hier immer Aufstellung und da haben wir uns gedacht, dass wir auch gleich ein kleines Gastspiel geben können“, erklärte Zugchef Heiko Kiefer. Das wurde von den Senioren so gut angenommen, dass schneel feststand: „Das machen wir im nächsten Jahr ganz bestimmt wieder.“