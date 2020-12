Ring-Vorlesungen am Umwelt-Campus Birkenfeld : Stefan-Morsch-Stiftung steht zum Abschluss im Mittelpunkt

Die Stefan-Morsch-Stiftung steht am Montag im Mittelpunkt. Hier ein Blick ins Labor der Stiftung, wo die Blut- und Speichelproben auf die für eine Transplantation wichtigen HLA-Merkmale untersucht werden. Foto: Andrea Djifroudi/Stefan-Morsch-Stiftung/AndreaDjifroudi

Neubrücke Diesjährige Reihe der Ringvorlesung am Umwelt-Campus in Birkenfeld endet. Alle Erwartungen übertroffen.

Das Format der Ringvorlesung am Umwelt-Campus Birkenfeld – eine öffentlich zugängliche Vortragsreihe – wurde in diesem Wintersemester durch die Covid-19 bedingte Umstellung auf Digitalvorlesung auf die Probe gestellt. Nun, nachdem acht der neun Vorträge der aktuellen Reihe zum Thema „Nonprofit-Organisationen und nachhaltige Regionalentwicklung“ bereits stattgefunden haben, lautet das Fazit: Ringvorlesung in Covid-19-Zeiten übertrifft alle Erwartungen und setzt neue Maßstäbe, was Nähe zur Gesellschaft und aktive Partizipation angeht – die durchschnittliche Teilnehmeranzahl pro Event betrug 65 bis 70 Personen. Das teilt ein Sprecher des Umwelt-Campus’ Birkenfeld mit.

Während dieser Reihe, initiiert von Professor Milena Valeva, finden neun Online-Vorträge von primär externen nationalen und internationalen Experten statt, die Möglichkeiten bei der Umsetzung von Nachhaltigkeit, Regionalentwicklung, Zivilgesellschaft diskutieren.

Die Reihe fing mit zwei Antrittsvorlesungen – Professor Milena Valeva und Professor Maximilian Wanderwitz – sowie dem Vortrag einer weiteren hochschulangehörigen Professorin, Professor Susanne Hartard, an. Darauf aufbauend wurde der Schwerpunkt auf externe Experten verlagert. So berichtete Julius Heinicke, Unesco-Lehrstuhl für Kulturpolitik an der Universität Hildesheim, über die Zusammenhänge von Kultur und Politik in Südafrika. In der nachfolgenden Woche referierte Mariska Przyklenk, Leitung Fair-Trade Deutschland, Non-Food, über Ziele und Arbeitsweise von Fair-Trade Deutschland im Bereich Textil und Bekleidung.

In den darauffolgenden drei Veranstaltungen rückte die internationale Perspektive in den Fokus. In dieser Triade wurden Vorträge in englischer Sprache abgehalten. So referierte das Tandem von United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) – Viktorija Nesterovaite und Alex Petkov – über die Rolle der Bildung bei der Bekämpfung von Korruption.

Es folgten die Vorträge von zwei israelischen Wissenschaftlern der Ben-Gurion-Universität der Negev über Social Business, Zivilgesellschaft und nachhaltige Regionalentwicklung. Die abschließenden zwei Veranstaltungen der Ringvorlesungsreihe waren mit regionalen Referenten besetzt – vom Landesverband des Deutschen Roten Kreuzes Saarland und von der Stefan-Morsch-Stiftung in Birkenfeld.

In der letzten Veranstaltung der aktuellen Reihe wird am Montag, 14. Dezember, die Stefan-Morsch-Stiftung in Birkenfeld vorgestelt. Als Referenten fungieren Susanne Morsch, Vorstandsvorsitzende und Dr. Wolfgang Peter, Leiter Forschung und Entwicklung. Die Stiftung mit Sitz in Birkenfeld sei ein wichtiger Akteur der Zivilgesellschaft in der Region, aber zugleich auch deutschlandweit von Bedeutung – die Stiftung führt die erste Stammzellspenderdatei bundesweit.

Am Montag um 18 Uhr können Interessierte bei der letzten Veranstaltung dabei sein und mitdiskutieren.