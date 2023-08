„Wir wollen sie mit Beginn der Saison 2024 in Betrieb nehmen“ Rundumblick über den Bostalsee — Neue Rettungswache feiert Richtfest

Der Richtbaum ist schon von weitem sichtbar. Mit farbigen Bändern geschmückt, thront er ganz oben auf dem Dach der neuen Rettungswache am Bostalsee. Seine Präsenz symbolisiert nicht nur den Fortschritt der Arbeiten, sondern markiert auch die erreichte Halbzeit beim Bau des neuen Gebäudes. „Während der Saison freuen wir uns über immer mehr Besucher, die die zahlreichen Angebote im und auf dem Wasser nutzen. Daher brauchen wir diese moderne Rettungswache für unsere Rettungsschwimmer“, sagte Landrat Udo Recktenwald (CDU) beim Richtfest am Mittwoch. Er möchte, dass sich die Badegäste wohlfühlen und ihnen ein größtmögliches Maß an Sicherheit garantieren. Die neue Wache auf der Bosener Seite des Gewässers soll dies gewährleisten.