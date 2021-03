Update Rettungseinsatz am Bostalsee : Leitstelle meldete „Kind im Bostalsee“

Gonnesweiler Feuerwehr und DLRG waren mit Großaufgebot im Einsatz, weil ein Kind in den Bostalsee gefallen war. Am Ende ging jedoch alles glimpflich aus.

„Kind im Bostalsee“ – diese dramatische Meldung schickte die Leitstelle auf dem Saarbrücker Winterberg am Sonntag gegen 12.30 Uhr heraus. Umgehend machten sich zahlreiche Einsatzkräfte auf den Weg zum See. Allerdings war zunächst unklar, wo genau der Einsatzort lag. Die Rettungskräfte fanden das Kind schließlich ein Stück weit von der Sufschule entfernt auf der Gonnesweiler Seeseite.

Wie die Polizei am Abend berichtete, war der Zwölfjährige aus Schmelz mit einem Windsurf-Club an den See gekommen. Bei einer Übungseinheit sei der Junge mit seinem Sufbrett abgetrieben und in einen für die Aufsichtspersonen nicht direkt einsehbaren Bereich gelangt. Dort versuchte der Junge ans Ufer zu paddeln. Letztlich schaffte er es mit Hilfe von Spaziergängern aus dem Wasser und ans Ufer. Seine Helfer waren es wohl auch, die die Leitstelle alarmierten.