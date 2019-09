Blaulicht : Rentnerin löste Hausnotruf aus

Nohfelden Eine 76-jährige Frau aus Nohfelden hat am Freitag gegen 20.40 Uhr den Hausnotruf ausgelöst. Da auf Klingeln am Anwesen nicht geöffnet wurde und der hinterlegte Schlüssel nicht passte, bohrten Nohfelder Feuerwehrleute das Schloss der Tür auf.

Die Tür wurde so geöffnet. Es stellte sich heraus, dass die Frau bereits gegen 15 Uhr im ersten Obergeschoss gestürzt war und den Notrufsender nicht wie üblich am Handgelenk trug. Erst Stunden später konnte sich die Frau derart aufraffen, dass sie den Notruf absetzten konnte, so ein Sprecher der Polizei. Die Rentnerin wurde vor Ort ärztlich versorgt, musste aber nicht zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.