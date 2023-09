Rescue Days und Feuerwehrtage So viele Retter am Bostalsee – Besucher können ihnen über die Schultern blicken

Bosen · 1000 Teilnehmer aus verschiedenen Nationen werden zu den Recue Days vom 21. bis 24. September erwartet. Die Ausbildungsveranstaltung am Bostalsee ist eingebettet in die Feuerwehrtage. Bei der ersten Auflage kamen 2018 noch 25 000 Besucher hinzu. Was diesmal zu erwarten ist.

16.09.2023, 19:32 Uhr

Foto: Sarah Konrad

60 000 Quadratmeter Fläche, 1000 Teilnehmer, 200 Helfer, 150 Fahrzeuge: Das sind nur einige Eckdaten der Rescue Days, der weltweit größten Ausbildungsveranstaltung für technische Hilfeleistung, die vom 21. bis 24. September am Bostalsee (Landkreis St. Wendel) gastiert.