Renovierung im Center-Parcs am Bostalsee Renovierung der Häuser beginnt später

Gonnesweiler · Hellblau, das an das Wasser des Bostalsees erinnern soll, sind die neuen Gardinen im VIP-Ferienhaus in Center-Parcs am Bostalsee. Das fällt sofort auf in dem Prototypen, den das Unternehmen derzeit nutzt, um neue Designs und neue Technik auszuprobieren.

25.03.2024 , 12:41 Uhr

Ein Blick in den VIP-Prototypen in Center-Parcs am Bostalsee zeigt, die Farben sind dezenter geworden. Foto: Melanie Mai